نادي برشلونة يثق في قدرته على ضم دي يونغ من أياكس أمستردام

كشفت تقارير صحافية عن أن نادي برشلونة الإسباني، يثق في حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة بات قريبًا من إتمام صفقة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، بعدما تقدم بعرض مادي مقبول بالنسبة لفرينكي دي يونغ.

وأشارت إلى أن اللاعب سيحسم خلال الأيام المقبلة، وجهته في الصيف، لكي يركز في مشواره مع أياكس خلال الأشهر المتبقية له مع النادي، الذي ينافس على لقب الدوري الهولندي هذا الموسم، ويواصل التطلع بعد بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا على ضم دي يونغ، الذي يرغب أياكس في بيعه مقابل 70 مليون يورو، والذي يثق مسؤولو برشلونة في أنه سيختار الفريق الكتالوني في نهاية الأمر.