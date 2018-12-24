نبيل فقير على رادار ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

يعتبر ريال مدريد هدفًا لشائعات وأخبار الانتقالات مع قرب بدء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع بداية عام 2019، وتتجه الأنظار للفريق الإسباني حيث يدرس حاليًا عدة خيارات في سوق الانتقالات قبل اتخاذ القرار النهائي.

وذكرت صحيفة “مار” الإسبانية، أن الفرنسي نبيل فقير، نجم أولمبيك ليون، معروض على إدارة ريال مدريد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصًا أن عقده مع فريقه الفرنسي ينتهي صيف 2022، ولا يرغب في تمديده مما يدفعه لبيعه ونيل مبلغ مالي مهم.

وارتبط اسم اللاعب الجزائري الأصل بعدة فرق في المدة الأخيرة، أبرزها برشلونة، كما كان قريبا من الرحيل نحو ليفربول في الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت بسبب المتاعب الصحية لللاعب والذي عاد من عملية جراحية على الركبة.

ويعتبر “فقير” أحد أبرز لاعبي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وشارك هذا الموسم في 16 لقاء في كل المنافسات سجل 6 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

وحسب الصحيفة، فإدارة ريال مدريد ستدرس عرض التعاقد مع نجم أولمبيك ليون في الشتاء، خصوصًا أنه يعتبر بديلاً مثاليًا للكرواتي لوكا مودريتش في المستقبل، حيث يبلغ عمر نبيل فقير 25 عامًا.