إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام ليغانيس ويظل في المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أفلت إشبيلية من كمين مضيفه ليغانيس بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة ليقتنص تعادلًا قاتلًا خلال اللقاء الذي أُقيم مساء الأحد ضمن الجولة الـ17 بالدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وعلى ملعب (بوتاركي)، افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية عن طريق لاعب الوسط الشاب ميكيل فيسجا.

وازدادت متاعب إشبيلية خلال اللقاء بعد أن لعب ناقصًا من أحد لاعبيه في الدقيقة 47 بطرد مدافعه فرانكو فاسكيز ببطاقة حمراء.

إلا أن الفريق الأندلسي لم يستسلم للخسارة، وتمكن من خلال مهاجمه المتألق وسام بن يدر من إدراك هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا التعادل يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليصبح لليغانيس 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المقابل، أصبح رصيد إشبيلية 32 نقطة في المركز الثالث، ويبتعد أكثر عن الصدارة التي يحتلها برشلونة برصيد 37 نقطة.