فالكاو يشرح سبب أزمة موناكو ويهدد بالرحيل

طالب الكولومبي راداميل فالكاو قائد موناكو صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي النادي بسرعة تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مهددًا بالرحيل بعد انتهاء عقده ورجح العودة إلى أتلتيكو مدريد.

ويمر موناكو بواحدة من أصعب الفترات في تاريخه الحديث بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري المحلي الموسم الماضي وبلوغه قبل نهائي دوري الأبطال قبل موسمين فضلًا عن احتلاله أحد المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الخمسة الماضية على التوالي.

ورغم تولي نجم آرسنال السابق تييري هنري تدريب الفريق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتحقيق ثلاثة انتصارات فقط في المسابقة حتى الآن إلا أن ذلك يقلق فالكاو.

وخسر فريق هنري على ملعبه بهدفين نظيفين أمام ديغون يوم السبت ما دفع فالكاو للتعبير عن إحباطه في مقابلة مع محطة Bein Sports التلفزيونية التي ناشد فيها النادي بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد السابق: “أتمنى أن يضم النادي لاعبين جددًا” ، واعترف بأن الفريق كان يمر بفترة “صعبة” وأن الضغط كان يؤثر على بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.

وأوضح مهاجم مانشستر يونايتد السابق “نحن نلعب بالبدلاء ولا يمكنهم التعامل مع الضغوط ونحن بحاجة إلى تعاقدات جديدة”.

ولعبت الإصابات دورًا في ذلك مع غياب العديد من اللاعبين الأساسيين بالفريق الأول وسياسة النادي ببيع أبرز لاعبيه لتحرم الفريق من الشعور بالاستقرار.

وكان برناردو سيلفا وبنغامين ميندي وكيليان مبابي بين الذين رحلوا عن موناكو خلال السنوات الأخيرة.

ولم يستبعد فالكاو العودة إلى أتلتيكو مدريد بعد خروج موناكو من دوري أبطال أوروبا، موضحًا “لا نعرف أبدًا ما سيحدث في المستقبل، من الواضح أن أتلتيكو مدريد سيكون دائمًا في قلبي، لا أعرف، بعد انتهاء عقدي مع موناكو لا أعرف ما سيحدث أنا مشجع دائم لأتلتيكو مدريد”.