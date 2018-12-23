راموس بعد التتويج بكأس العالم للأندية: ريال مدريد لم يمت.. سنقاتل على كل المسابقات

توج ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في 5 سنوات، بعد فوزه في النهائي على العين الإماراتي في أبوظبي 4-1، أمس السبت، ليختتم السنة بلقب هو الأول للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

واحتفل راموس بلقبه 20 رفقة ريال مدريد وأصبح على بعد 3 ألقاب من الأسطورة خنتو، علمًا أنه توج أيضًا بـ3 ألقاب مع المنتخب الإسباني.

وسجل القائد الملكي في النهائي القاري السادس والمرة الثانية في نهائي كأس العالم للأندية بعد نسخة 2014 في المغرب، علما أنه سجل مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 و2016 ومرتين في كأس السوبر الأوروبي 2016 و2018.

وقال راموس بعد النهائي في تصريحات نشرتها صحيفة “آ س”: “في كل المسابقات لازلنا في وضع جيد، ريال مدريد لا يجب أن يعتبره أحد كأنه مات، سنقاتل على كل المسابقات”.

وتحدث قائد ريال مدريد عن اللقب، موضحًا: “حققنا الهدف الذي جئنا من أجله، هو ثمن فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، كنا نريد أن ننهي السنة بكأس العالم للأندية وهو الهدف الذي حققناه”.

وأضاف: “الوقت مناسب لأخذ بعض الراحة رفقة العائلة وسنعود أكثر قوة”.