ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيغو (صورة)

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا (2-0)، على سيلتا فيغو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، في معقل البلوغرانا “كامب نو”.

وسجل هدفي لبرشلونة كل من عثمان ديمبلي في الدقيقة الـ10، وليونيل ميسي في الدقيقة الـ45.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 37 في صدارة الترتيب، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيغو عند 21 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الانتصار رقم 11 لإرنستو فالفيردي على سيلتا فيغو، خلال 16 مباراة خاضها طوال تاريخه، حيث لم يخسر أي لقاء من قبل.

فيما حافظ أتلتيكو مدريد على مسيرته الرائعة على أرضه بتغلبه على إسبانيول 1-صفر، في سابع انتصار له من بين تسع مباريات على ملعبه واندا متروبوليتانو ليحافظ على ضغطه على برشلونة.

ورفع ثالث انتصار على التوالي لأتلتيكو الفريق في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ومتقدما بثلاث نقاط على إشبيلية الذي سيحل ضيفا على ليغانيس، غدًا الأحد.