غريزمان ينقذ أتلتيكو مدريد من فخ إسبانيول في الدوري الإسباني

أنقذ الفرنسي أنطوان غريزمان، المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد اليوم السبت، فريقه من السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه إسبانيول في الدوري الإسباني (الليغا).

وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه إسبانيول بهدف نظيف في الجولة السابعة عشرة للمسابقة المحلية.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 34 نقطة في الوصافة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

اسبانيول 0 × 1 اتلتيكو مدريد | هدف اللقاء الوحيد تاااابع لـ @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/sO5htwB8Fu — grp_moo5a1 (@GMoo5a1) December 22, 2018

فشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف، لينتهي بالتعادل السلبي.

وانتظرت جماهير أتلتيكو مدريد حتى الدقيقة 51، ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لفريق العاصمة نفذها غريزمان في المرمى.

وفشلت جميع محاولات إسبانيول في إدراك التعادل، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا باللقاء.