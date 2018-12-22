تشكيلة مباراة ريال مدريد والعين الرسمية في نهائي كأس العالم للأندية

أعلن مدربا العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني، تشكيلة فريقيهما للمباراة المنتظرة، في نهائي كأس العالم للأندية، التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، بملعب “مدينة زايد الرياضية”.

ويستهدف نادي العين إنهاء هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على بطولة كأس العالم للأندية منذ انطلاقة المسابقة عام 2000، باعتلاء منصة التتويج في مباراة اليوم ومنح قارة آسيا أول ألقابها في البطولة، بجانب تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الأندية العربية.

ويعد الرجاء البيضاوي المغربي صاحب أفضل إنجاز في تاريخ مشاركات الأندية العربية ببطولة كأس العالم للأندية بعدما حل وصيفًا في نسخة 2013 أمام بايرن ميونخ الألماني، ويسعى العين لتخطي هذا الإنجاز على حساب ريال مدريد.

واستطاع فريق العين التأهل للنهائي بعد الفوز على ويلنغتون بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، ثم الفوز على الترجي 3-0، ثم الفوز على ريفر بليت بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بينما تأهل ريال مدريد بعد فوز على كاشيما 3-1.

وجاءت تشكيلة العين كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

تونغو حامد، إسماعيل أحمد، كايو فرنانديز، ماركوس بيرغ، محمد فايز، محمد عبدالرحمن، محمد أحمد، شيوتاتي، ريان يسلم، حسين الشحات.

وجاء تشكيل ريال مدريد يضم كلًا من:

تيبو كوروتوا.

داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – توني كروس – لوكا مودريتش – مارسيلو – لورينتي – غاريث بيل – كريم بنزيما – فاسكيز.