مباراة ريال مدريد ضد العين.. كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب مدينة زايد الرياضية، لمتابعة المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، بين ريال مدريد الإسباني ونظيره العين الإماراتي.

وتستضيف الإمارات النسخة 15 من مونديال الأندية، ويبقى اللقب بين الاستمرار في خزائن ريال مدريد الإسباني أو الانتقال لأول مرة إلى نادٍ عربي، وهو العين الإماراتي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح صدام ريال مدريد والعين، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:30 مساءً اليوم السبت بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة العين وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلّق خليل البلوشي.

وسيحضر النهائي السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى جانب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، ومسؤولي نادي العين، والاتحاد الإماراتي.

ونفدت تذاكر المباراة مع أنباء عن وجود سوق سوداء وصل فيها سعر التذكرة إلى ألفي درهم إماراتي، إلا أن مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة توعَّدوا أي خروج عن النص، ومن يثبت تورطه ببيع التذاكر.

وطرح نادي ريال مدريد تذكرتين مجانًا للسحب عبر موقعه الرسمي من خلال ملء استمارة خاصة ببيانات المشجعين.

ماذا يقول التاريخ؟

يخوض ريال مدريد المشاركة الخامسة له في نهائيات كأس العالم للأندية، واستطاع أن يحصد الفوز بـ 3 ألقاب للمونديال أعوام 2014 و2016 و2017، ويعني الفوز الانفراد بالرقم القياسي لمرات الفوز بلقب المونديال عن برشلونة.

ويخوض العين الإماراتي أول مواجهة له بالدور النهائي بمونديال الأندية، وهو أول نادٍ إماراتي يصل لهذه المرحلة، وثاني نادٍ عربي بعد الرجاء المغربي الذي تأهل العام 2013، وثاني فريق آسيوي بعد كاشيما أنتلرز الياباني الذي تأهل العام 2016.

وصعد ريال مدريد للنهائي بعد عبور عقبة كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 3/1 في نصف النهائي، بينما قطع العين مشوارًا شاقًا بدأ بالإطاحة بنظيره تيم ويلنغتون النيوزيلاندي بضربات الترجيح، ثم الفوز على الترجي التونسي 3/0، ثم عبور ريفر بليت الأرجنتيني بضربات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

سولاري والبطولة الأولى

يدخل ريال مدريد اللقاء بغرض ختام العام الحالي ببطولة، وحسم اللقب الأول في مشوار المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي تولّى المهمة خلفًا للمدرب الإسباني جولين لوبتيغي.

ويأمل سولاري الفوز بلقب المونديال على حساب العين رغم غياب ماركو أسيسنيو، ويعتمد سولاري على طريقة 4-3-3 باللعب بالحارس تيبو كورتوا، وأمامه الرباعي: سيرجيو راموس، ورافايل فاران، وداني كارفخال، ومارسيلو في خط الدفاع.

ويضع سولاري رهانه على ثنائي الوسط: توني كروس، ولوكا مودريتش مع كاسيميرو، بينما يقود الهجوم كريم بنزيما، وغاريث بيل، ولوكاس فاسكيز.

مفاجآت العين

يأمل الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين تحقيق إنجاز تاريخي، وحصد أول بطولة مونديالية في تاريخ الكرة العربية على حساب ريال مدريد، ومواصلة المفاجآت بالبطولة والتي كان آخرها إقصاء ريفر بليت.

ويعتمد العين على تألق حارسه خالد عيسى الذي نجح بقوة بخطف الأضواء، وقدم مستويات أكثر من رائعة، وكان رجل المباراة في لقاءي ويلنغتون وأيضًا ريفربليت.

ويراهن العين على رباعي الدفاع إسماعيل أحمد، ومهند سالم، والياباني تسوكاسا شيوتاني، ومحمد أحمد، ثم يلعب زوران بثنائي الارتكاز المالي تونجو دومبيا، ومحمد عبدالرحمن، حال تأكد غياب أحمد برمان الذي يشكو إصابة عضلية مع ثلاثي صناعة اللعب: ريان يسلم، والمصري حسين الشحات، والبرازيلي كايو مع المهاجم السويدي ماركوس بيرغ.

وقال شاكر عبدالفتاح، المدير الفني الأسبق للعين الإماراتي، لشبكة “إرم نيوز” إن العين لديه رغبة قوية بتحقيق مفاجأة، وهو حلم مشروع، ولكن يجب أن يتم التعامل بواقعية مع قدرات ريال مدريد، وإمكانية عبور الفريق الملكي.

وأضاف:”ريال مدريد لديه كتيبة من النجوم، وهناك فوارق كبيرة فنية وبدنية، ولكن العين بالروح القتالية قادر على تقليص هذه الفوارق، وتقديم مباراة تاريخية بغض النظر عن التتويج من عدمه”.