تشافي هيرنانديز: منتخب فرنسا لم يكن ممتعًا في كأس العالم 2018

قال تشابي لاعب وسط إسبانيا وبرشلونة السابق، إن أداء منتخب فرنسا المتوج بلقب كأس العالم 2018 كان “باهتًا” بسبب طريقة لعبهم.

وتغلب فريق المدرب ديدييه ديشان، الذي يضم لاعبين مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وبول بوغبا، على كرواتيا 4/2، في نهائي مثير في موسكو، عقب الفوز 4/3 على الأرجنتين في دور الـ16 في أفضل مباريات البطولة.

وتجاوزت فرنسا أيضًا منتخبات أوروغواي وبلجيكا في طريقها للنهائي.

ومع ذلك لم يشعر تشابي، أحد أبطال منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم 2010 والمتوج بـ4 ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة، بالإثارة من أداء أبطال العالم 2018.

وقال تشابي في مقابلة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية نشرتها اليوم الجمعة: “كل فرنسا تقول لي إنهم أبطال العالم”.

“إنه فريق منظم لكن ليس مثيرًا للغاية، رغم ما يضمه من عناصر متميزة، يعملون بجدية وهجماتهم المرتدة خطيرة جدًا، غريزمان ومبابي يعودان إلى الخلف للدفاع، هذا جيد، لكن لم يجعلني أشعر بالحماس”.

وانتقد تشابي، الذي يواصل مسيرته مع السد القطري، وقال مرارًا إنه ينوي العمل في التدريب بعد اعتزاله، النهج قصير المدى لمدربي منتخبات كأس العالم.

وقال: “في كأس العالم تعامل المدربون بشكل عملي أكثر؛ لأنهم يخشون وداع البطولة، حينما ترتكب خطأً واحدًا ستودع المسابقة”.

“أنا مدرستي مختلفة تؤمن بضرورة الاستحواذ على الكرة والمخاطرة، لكن 70% أو 80%من منتخبات كأس العالم لم تخاطر، وانتظرت الفرصة للتسجيل، وهذا أمر مخجل”.

“نتيجة المباراة هي ما تبرر طريقة اللعب وتقنع الجماهير لكنها لم تقنعني”.