مباراة العين ضد ريال مدريد.. استبعاد أسينسيو من قائمة الملكي في نهائي مونديال الأندية

استبعد ريال مدريد لاعبه ماركو أسينسيو من خوض نهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي، يوم السبت؛ بسبب الإصابة.

وخرج غاريث بيل من الملعب خلال الفوز على كاشيما انتلرز الياباني في الدقيقة 60، لكن بديله أسينسيو غادر الملعب بعد 14 دقيقة فقط؛ للإصابة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أسينسيو غادر فندق الإقامة في أبوظبي برفقة الطبيب لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي وتقييم حالة إصابته في عضلات الساق اليمنى.

وتعرض الدولي الإسباني لإصابة عضلية أمام بطل آسيا، ولم يشارك في تدريب الخميس في ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي.

وأصيب أسينسيو خلال الشوط الثاني من مباراة رايو فايكانو في الدوري الإسباني، لكنه انضم لتشكيلة النادي الملكي وشارك في الشوط الثاني أمام كاشيما، لكنه غادر الملعب بعدها بوقت قصير.

وسيخضع أسينسيو للمزيد من الفحوصات الطبية؛ لتقييم حالته، لكنه سيغيب عن المباراة النهائية أمام بطل الإمارات الذي حقق المفاجأة وتأهل للنهائي.