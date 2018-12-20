أتلتيكو مدريد يحاول منع لوكاس هيرنانديز من الرحيل إلى بايرن ميونخ بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن إدارة أتلتيكو مدريد ستبدأ مفاوضات مع وكيل أعمال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز لمنعه من الرحيل نحو بايرن ميونخ في الصيف القادم بعد الأخبار التي تحدثت عن وجود اتفاق مع اللاعب لدفع الشرط الجزائي في عقده.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لوكاس هيرنانديز 80 مليون يورو وهو مبلغ في متناول العديد من الفرق الأوروبية الكبرى خصوصا أن المدافع الفرنسي الشاب قدم مستوى مميز خلال كأس العالم الأخيرة في روسيا ويلعب في مركزي قلب الدفاع ومدافع أيسر.

وحسب الصحيفة فأتلتيكو مدريد يسعى لتحسين عقد اللاعب الذي ينتهي صيف 2024 حيث سيزيد في راتبه كما سيزيد في مبلغ الشرط الجزائي لمنع الفرق الكبرى من دفعه.

ونفى هيرنانديز وأتلتيكو مدريد خبر اتفاق اللاعب وبايرن ميونخ حول دفع المبلغ الجزائي في عقده، لكنه يبقى مهددا بفقدان لاعبه في الصيف القادم في ظل رغبة عدة فرق في التعاقد معه وبشروط مالية جيدة.

وكان ريال مدريد حاول خطف اللاعب في الصيف الماضي كما يراقبه برشلونة من أجل ضمه في الصيف القادم بالإضافة لاهتمام بايرن ميونخ وفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.