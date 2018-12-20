بيكيه مالكًا رسميًا لفريق أندورا “نادي الإمارة الكتالونية”

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، أنهى كافة إجراءات شرائه نادي أندورا، ويتبقى الإعلان الرسمي والمرجح أن يكون في الثالث من الشهر المقبل.

وقالت محطة RAC1 الإذاعية الكتالونية: إن اللاعب سيسيطر على نادي الإمارة الكتالونية من خلال شركته “كوزموس” التي ستتحمل ديون النادي.

وتم الإعلان عن نية المدافع الدولي الإسباني السابق شراء أندورا، الأسبوع الماضي، لكنه كان في انتظار تعديل قانون الرياضة في الإمارة والذي تم يوم الخميس.

وبعدها ستجتمع الجمعية العمومية للنادي في 29 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، وستناقش الاتفاق مع بيكيه والمدرج في جدول الأعمال.

وبمجرد الإعلان عن البيع سيتولى لاعبا برشلونة السابقان غابري غارسيا وألبرت خوركيرا تدريب الفريق، وسبق لهما العمل مع سيون السويسري.

ويحتل أندورا حاليًا المركز العاشر في المجموعة الثانية لدوري كتالونيا، كما يشارك في بطولة كأس ملك إسبانيا ولديه فريق لكرة القدم للصالات.

وتوج أندورا في عام 1994 بلقب بطولة كأس كتالونيا، بعد أن أقصى برشلونة في الدور قبل النهائي وتغلب على إسبانيول في المباراة النهائية.