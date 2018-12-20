ريال مدريد يخطف لاعبًا من أصول مغربية من منافسه برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن ريال مدريد تفوق على منافسه برشلونة، ونجح في التعاقد مع المهاجم الإسباني محمد ميزيان وهو من أصول مغربية، قادمًا من ديبورتيفو مليلية، الذي واجه الفريق الملكي في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا قبل أيام.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن محمد ميزيان، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، اجتاز الفحوصات الطبية في ريال مدريد، ووقّع على عقد انتقاله للنادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن ميزان وقّع عقدًا مع ريال مدريد مدته 3 أعوام، وأن مليلية سيحصل على مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وأشارت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن النادي الملكي واجه صعوبات في التوقيع مع اللاعب؛ بسبب تغيير وكلاء أعماله، الذين كانوا لا يرغبون برحيله في الوقت الحالي.