أتلتيكو مدريد ينفي اتفاق لوكاس هيرنانديز مع بايرن ميونخ

نفى أتلتيكو مدريد رسميًّا الأخبار التي نشرتها صحيفة ” ماركا ” حول اتفاق بايرن ميونخ مع لاعبه الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز والقاضي بدفع الشرط الجزائي في عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء في بيان الفريق الإسباني :” بعد الاطلاع على الخبر الذي نشرته ماركا بشأن دفع بايرن ميونخ للشرط الجزائي في عقد لاعب الفريق لوكاس هيرنانديز نتيجة لاتفاق بين الطرفين، فاللاعب ينفي أي اتفاق مع بايرن ميونخ ورغبته الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

ونظرًا للعلاقات الجيدة بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وفي اتصال بين مسؤولي الفريقين نفى بايرن ميونخ أي اتفاق مع اللاعب.”

رومينيجه يرفض نفي أو تأكيد الخبر

تحدَّث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عن الخبر الذي نشرته ” ماركا ” بعد لقاء الفريق أمام لايبزيغ وقال: “لا يمكنني نفي أو تأكيد أي شيء، نحن في مرحلة تفكير إن كنا سندخل لسوق الانتقالات الشتوية، لاشيءَ حاسمًا”.

وأضاف رومينيجه: “في حال كانت لدينا الرغبة في اللاعب سنتصل بأتلتيكو مدريد هذه هي تقاليد الصداقة.”

وحسم الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، مستقبل الدولي الألماني ماتس هولمس، مؤكدًا أنه مستمر لغاية نهاية الموسم قائلًا: “ماتس أكد أنه سيلعب معنا النصف الثاني من الموسم، كان لديه حوار مع المدرب.”

وبإعلان بقاء الدولي الألماني حتى نهاية الموسم قد تتأجل صفقة لوكاس هيرنانديز حتى فترة الانتقالات الصيفية.