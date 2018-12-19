لوكاس هرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن لوكاس هرنانديز سيغادر أتليتيكو مدريد في يناير/كانون الثاني المقبل للانضمام إلى بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في صفقة ضخمة.

وقالت الصحيفة المقربة من مدريد إن العملاق البافاري سيدفع 80 مليون يورو في الأول من يناير/ كانون الثاني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ببداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم تجديد هرنانديز عقده مع أتلتيكو حتى عام 2024 إلا أن عرض بايرن كبير ولا يمكن رفضه وسيوقع عقدًا جديدًا لمدة أربعة مواسم ونصف وربما تكون مباراته الأخيرة مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الفوز بثلاثية نظيفة على الافيس.

وتوج هرنانديز بلقب كأس العالم الصيف الماضي مع منتخب بلاده فرنسا ويمكنه اللعب في مركز الظهير الأيسر أو قلب الدفاع لذلك كان أحد أولويات بايرن ميونخ الذي يسعى لتدعيم صفوفه في ظل موسم مخيب للآمال على الصعيد المحلي.