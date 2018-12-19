غاريث بيل مهاجم ريال مدريد يدخل تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)

دخل الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، تاريخ بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بتحقيقه رقمين مميزين.

وقاد بيل فريقه للوصول إلى نهائي مونديال الأندية المقام حاليًا في الإمارات، بتسجيله لثلاثية في مرمى كاشيما انتلرز الياباني في مباراة نصف النهائي.

بهذه الثلاثية، أصبح غاريث بيل ثالث لاعب يسجل (هاتريك) في مونديال الأندية بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي والأوروغواياني لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني.

ووصل بيل لـ 6 أهداف في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ليتفوق بهذه الثلاثية على ثنائي هجوم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وسواريز ولكل منهما 5 أهداف في المونديال، ويصبح خلف رونالدو بفارق هدف وحيد