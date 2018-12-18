رغم بدء التفاوض رسميًا.. برشلونة يرفض دفع 75 مليون يورو لضم دي يونغ

بدأ برشلونة متصدر الدوري الإسباني رسميًا التفاوض مع فرانكي دي يونغ لاعب أياكس امستردام الهولندي بعد الجلوس مع وكيل أعماله في العاصمة الكتالونية يوم الخميس الماضي.

وحاول برشلونة التفاوض بدي يونغ عدة مرات لكن حضر وكيل أعماله إلى عاصمة كتالونيا يوم الخميس الماضي والتقى مسؤولين من النادي ليبدأ التفاوض بشكل رسمي مع لاعب وسط أياكس.

وبحسب الصحفي أوريول دومينيك في محطة “راديو كتالونيا” الإذاعية فقد عُقد الاجتماع في برشلونة، حيث عبّر النادي إلى وكيل أعمال دي يونغ عن المشاكل التي تعوق إتمام الصفقة وأبرزها المبلغ الذي يريده أياكس لإتمام الصفقة والذي يصل إلى 75 مليون يورو.

ويثق برشلونة في أن دي يونغ لديه مستقبل واعد لكنه لا يمكن أن يدفع هذا المبلغ الذي طلبه النادي الهولندي للاستغناء عن أحد أفضل مواهبه.

ولم يوضح الصحفي ما إذا كان ما فعله برشلونة وسيلة للضغط على أياكس للتنازل عن مطالبه المالية إلا أنه أكد أن التعاقد مع دي يونغ أولوية للنادي الكتالوني.

وكان باريس سان جيرمان انسحب من الصفقة نظرًا لرفضه دفع هذا المبلغ ونفى ما أعلنه أياكس عن موافقة النادي الباريسي على ضم اللاعب مقابل هذا المبلغ.