سولاري يرد على تقارير اقتراب مورينيو من تدريب ريال مدريد

أقر المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني سانتياغو سولاري اليوم الثلاثاء بأنه يكن كل “الاحترام والإعجاب” لكل المدربين، و”بالأخص” لكل الذين ساعدوا النادي الملكي في السابق، وذلك عندما سئل عن البرتغالي جوزيه مورينيو.

وطغت إقالة المدرب الأسبق للفريق الملكي اليوم من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي على أجواء المؤتمر الصحافي للمدرب الأرجنتيني، عشية مواجهة كاشيما آنتلرز الياباني في نصف نهائي مونديال الأندية.

وأجاب سولاري خلال المؤتمر الصحفي إلى جانب البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر الفريق، “أحترم ومعجب للغاية بكل زملائي، ليس فقط المحترفون منهم، بل الهواة أيضًا الذين يقدمون عملًا استثنائيًا، وبشكل خاص للذين كانوا جزءًا من هذا النادي، وكانوا سببًا في سعادتنا، وبذلوا قصارى جهدهم لكي يكون ريال مدريد أفضل”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “كيف أشعر بالقلق إزاء الشائعات التي تدور حول ريال مدريد؟ اعتدت على هذه الأمور اليومية، هذا جزء من طبيعة هذا النادي”.

وأكد المدرب الشاب (42 عامًا) أن طريقة فهمه لطبيعة منصبه لم تتغير، مشيرًا إلى أنه يركز فقط في عمله، بقوله: “رؤيتي لم تتغير حاليًا عن اللحظة الأولى التي جلست فيها أمام الصحافة كمدرب للفريق، وهي نفسها أيضًا عندما جئت في 2013 لتدريب الفريق الرديف، وقبلها في 2000 عندما انضممت للفريق كلاعب”.

وأوضح: “هدفي دائمًا هو تقديم الأفضل في كل يوم، وفي كل مران، هذه هي فلسفتي، وطريقتي في فهم كرة القدم، هذا العمل المميز والرائع”.

وحول ما إذا كان سولاري يميل أكثر لمورينيو أم للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، فقد انحاز المدرب الأرجنتيني لجانب النادي الملكي.

وقال في هذا الصدد “أميل دائمًا للأسماء والرموز التي تمثل ريال مدريد، الفريق الذي يبحث دائمًا عن حصد كل الألقاب، عن الفوز، وعن تسجيل الأهداف، وعدم الاستسلام في أي لحظة”.

وأتم “من أجل تحقيق كل هذه الأمور، يجب العمل كثيرًا لتحسين الجانب الخططي والبدني أيضًا. ولكن إجمالًا، أميل دائمًا للرموز التي تمثل الريال”.