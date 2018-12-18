ماذا قال مارسيلو عن إمكانية عودة مورينيو لتدريب ريال مدريد؟

لا شك أن قرار إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد فتح الباب أمام الكثير من التكهنات بشأن الفريق القادم الذي قد يقوده، وكذلك خليفته المرشح لقيادة الفريق الإنجليزي، لكن مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، يرى أنه مدرب كبير، لكنه رفض الحديث عن عودته للنادي الملكي.

وانهارت علاقة مورينيو مع مانشستر يونايتد بطريقة يتعذر إصلاحها منذ فترة طويلة، لكن كلمة النهاية كتبت يوم الثلاثاء، وأقال أكبر أندية العالم المدرب الأكثر شهرة في كرة القدم.

وجاء القرار بعد أسوأ بداية ليونايتد في 28 عامًا قدم خلالها كرة قدم مملة ودفاعية، ليظهر مورينيو وجهًا غاضبًا بعد كل انتكاسة، لكن الهزيمة 3-1 أمام ليفربول يوم الأحد الماضي كانت الأكثر إذلالًا.

وقال الدولي البرازيلي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة كاشيما إنتلرز الياباني في قبل نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي عن إقالة مورينيو وإمكانية عودته لتدريب ريال مدريد: “أنا هنا لأتحدث عن كأس العالم للأندية، وأعرف أنك تسألني عن هذا لأنه درب ريال مدريد من ذي قبل، وإقالته أمر مخجل لأنه مدرب كبير وأصبح دون نادٍ، أما فيما يتعلق بإمكانية عودته لريال مدريد فهذا شيء ليس لي قرار فيه”.

وقاد المدير الفني البرتغالي البالغ من العمر 55 عامًا ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، لكنه رحل بعد خلافات مع لاعبي النادي الملكي، خاصة: إيكر كاسياس، وسيرجيو راموس، ومواطنه كريستيانو رونالدو.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية تولّي مدربه السابق زين الدين زيدان تدريب يونايتد، قال مارسيلو:”قام زيدان بعمل رائع خلال فترة قصيرة في النادي كمدرب، وسيكون مدربًا مناسبًا لأي نادٍ في العالم”.