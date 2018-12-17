إصابة جديدة تضرب دفاع نادي برشلونة

أعلن برشلونة المنافس في الدوري الإسباني، اليوم الإثنين، أن توماس فيرمالين سيغيب لنحو شهر عقب إصابته بتمزق في ربلة الساق ما يترك حامل اللقب بقلبي دفاع اثنين فقط.

وتم استبدال اللاعب البلجيكي عقب تعرضه لإصابة خلال فوز برشلونة الساحق 5/0على ليفانتي، أمس الأحد، وهو ما دفع بالفريق للابتعاد بفارق 3 نقاط في قمة الدوري الإسباني.

وأضاف برشلونة في بيان أن “الفحوصات التي خضع لها المدافع أظهرت إصابته بتمزق عضلي في ربلة الساق اليمنى وسيغيب لنحو أربعة أسابيع”.

ومع خضوع صمويل أومتيتي للعلاج في قطر من إصابته بغضروف في الركبة، فإن هذا يجعل الثنائي جيرارد بيكيه وكليمونت لينغليت القادرين على اللعب في مركز قلب الدفاع.