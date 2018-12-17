ريال مدريد تلقاها.. تعرّف على القوانين الجديدة الخاصة بكأس العالم للأندية

تلقى ريال مدريد التعليمات والقوانين الجديدة الخاصة بالنسخة الحالية لكأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، حيث سيواجه في نصف النهائي فريق كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا.

وشاهد اللاعبون والطاقم الفني مقطع فيديو تضمن القوانين الجديدة في التحكيم، أبرزها ضرورة خروج اللاعب البديل من أقرب مكان يتواجد فيه، وليس من الضرورة أن يذهب لمنتصف الملعب تجنبًا لإضاعة الوقت.

كما مست القوانين الجديدة ضربات الأخطاء، وطريقة تنفيذها خاصة في مربع العمليات.

ومن القوانين الجديدة أن اللاعب الذي يطرد في مباراة فريقه الأخيرة في كأس العالم للأندية سينفذ العقوبة في اللقاء القاري القادم لفريقه، وليس في اللقاء المحلي القادم كما كان معمولًا به في السابق.

ويعني القرار أن أي لاعب من ريال مدريد يتلقى بطاقة حمراء في النهائي، أو في لقاء الترتيب سيكون محرومًا من مواجهة فريق أياكس الهولندي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في حال كانت العقوبة لقاء واحدًا، وفي حال أكثر من لقاء سيحرم من المزيد من اللقاءات لفريقه في المسابقات القارية.