هل يرحل مالكوم عن نادي برشلونة في الميركاتو الشتوي إلى الدوري الصيني؟

كشفت تقارير صحفية عن تلقي نادي برشلونة الإسباني عرضًا من أحد أندية الدوري الصيني لضم البرازيلي مالكوم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن أحد أندية الدوري الصيني عرض على برشلونة الحصول على خدمات مالكوم مقابل 65 مليون يورو، بزيادة 25 مليونًا عن قيمة انتقاله في الصيف الماضي.

ويرفض الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، فكرة الاستغناء عن مالكوم رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

وانضم مالكوم للبلوغرانا قادمًا من بوردو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 40 مليون يورو، ولكنه لم يظهر بشكل أساسي سوى في 3 مباريات من أصل 9 شارك فيها، سجل خلالها هدفين فقط.

كما يرغب اللاعب البرازيلي في مواصلة مسيرته مع برشلونة، خاصة بعد الطريقة المثيرة التي انتقل بها إلى صفوفه في الصيف الماضي، بعدما كان قريبًا من إتمام الانتقال إلى روما الإيطالي.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع البرازيلي باولينيو من غوانغزو إيفرغراند الصيني في الصيف قبل الماضي مقابل 40 مليون يورو، قبل أن يستعيده النادي الصيني بـ50 مليون يورو.