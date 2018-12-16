ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي برشلونة على ليفانتي (صورة)

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على ليفانتي 5 – 0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد في الجولة السادسة عشرة من الدوري.

وتقمص الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة لفريق برشلونة بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 43 و47 و60، فيما سجل لويس سواريز وجيرارد بيكيه الهدفين الأخرين في الدقيقتين 35 و.88

واضطر ليفانتي لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيريك كاباكو في الدقيقة .76

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد، صاحب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: