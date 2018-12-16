موعد مباراة برشلونة وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق برشلونة بنظيره ليفانتي، مساء اليوم الأحد، بملعب “سيوداد دي فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

يدخل برشلونة المباراة متصدّرًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي حقَّق فوزًا صعبًا بالأمس على بلد الوليد 3-2 .

ونجح البارسا في تحقيق الانتصار خلال 9 مباريات، وتعادل في أربعة، وتلقى هزيمتين، خلال الـ15 مباراة التي خاضها في الدوري هذا الموسم، ويسعى البلوغرانا للحفاظ على الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط.

في المقابل، فإن ليفانتي يعيش انتعاشة كبيرة جعلته يحتل المركز السابع برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال بيتيس صاحب المركز الثامن.

ويتصدَّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 هدفًا بالتساوي مع المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني، لاعب فريق جيرونا.

وكان ميسي سجَّل ثنائية فى شباك إسبانيول بديربي كتالونيا خلال لقاء الجولة الماضية التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني برباعية نظيفة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تبدأ المباراة الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية، وتُبث المباراة عبر قناة “Bein Sports HD3” على القمرين نايل سات وسهيل سات، بتعليق يوسف سيف.