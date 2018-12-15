مودريتش.. مستمر مع ريال مدريد حتى نهاية عقدي

أكد لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، في مقابلة أجرتها معه صحافة بلاده أنه سيبقى في فريقه حتى عام 2020، وعبّر أيضًا عن حزنه لغياب كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي عن حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها العام الحالي.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة سبورتسك نوفوستي الرياضية، اليوم السبت: “فلورنتينو بيريز (رئيس الفريق الملكي) قال لي هذا الصيف أخرج من رأسك فكرة رحيلك عن الفريق فنحن لن نتركك ترحل، ولذا سأكمل عقدي حتى نهايته في عام 2020”.

وأضاف لاعب الوسط الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي مونديال روسيا 2018: “الأمور بالنسبة لي غاية في البساطة، كريستيانو وميسي ظاهرتان هيمنا على اللعبة طوال عشرة أعوام، إذا صوتنا على أساس جودة اللاعب، ستظل هذه الجوائز حصرية لميسي وكريستيانو طوال فترة وجودهما في الملاعب”.

واستطرد: “لكننا نتحدث هنا عن أداء يخص موسمًا بعينه، والنتائج تتحدد على أساس نسبة التصويت من جانب مدربين ولاعبين وصحافيين، أم أنهم جميعًا مخطئون في نفس الوقت؟”.

وقال عن عدم حضورهما: “هذا اختيارهما، يبدو أن هذه الجائزة تصبح لها قيمة فقط حين يكونا هما الفائزان بها، هذا ليس عدلًا، لا للاعبين ولا للمصوتين ولا لأولئك الذين كانوا مرشحين للجائزة خلال السنوات العشر الأخيرة، هذا ليس عدلًا لكرة القدم ولا للمشجعين، لكنني أكرر، كل شخص يتصرف وفقًا لما يعتقد”.