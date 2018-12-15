مارسيلو.. نشتاق لكريستيانو رونالدو ولن أغادر ريال مدريد

أكد المدافع البرازيلي مارسيلو أن لاعبي ريال مدريد الإسباني، يشتاقون إلى زميلهم السابق، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وتحدث الظهير الأيسر لريال مدريد لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قائلًا:”يبدو أنه من الطبيعي أن نفوز بـ 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات، وهناك فِرق كبيرة لديها فقط لقب أو اثنان، وبعضها لا يملك أي لقب، وهذا ما يجعلنا ننسى قليلًا صعوبة الفوز”.

وأضاف مارسيلو:”صنعنا فريقًا قويًا، وبقينا معًا لفترة طويلة، وهو ما يعد أحد مفاتيح ما حققناه، وهذا الأمر لا يجعل الفوز بدوري الأبطال سهلًا ولكن يجعله أقل صعوبة”.

وانضم مارسيلو إلى ريال مدريد في نوفمبر 2006، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، وعن ذلك قال مارسيلو:”فعلت كل ما بوسعي دائمًا من أجل البقاء في ريال مدريد”.

وقال مارسيلو عن كريستيانو رونالدو:”هو زميلي السابق وكذلك صديقي، ومن الواضح أنه لو لم يكن أفضل لاعب في العالم في فريقك فستشتاق له”.

وواصل:”أي نادٍ يرغب في الحصول على رونالدو، ولكن في النهاية ريال مدريد سيبقى ريال مدريد، وسيكون دائمًا الأفضل”.

وأكمل:”ريال مدريد سيبقى كما هو مهمًا جاء له أو رحل عنه نجوم، وهذا هو كل شيء”.

وختم:”لا يمكنك تقييم الموسم في سبتمبر، إنه أمر جنوني، في فبراير يبدأ كل شيء في التبلور، وفي الوقت الحالي ما زلنا نشارك في كل المسابقات، والآن لدينا كأس العالم للأندية التي يجب أن نفوز بها”

وشارك مارسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، مع ريال مدريد 465 مباراة، سجل فيها 36هدفًا، وصنع 85، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا.