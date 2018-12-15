لماذا لن يرحل كيلور نافاس في يناير عن ريال مدريد؟

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لن يرحل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رغم أنه فقد مكانه الأساس لصالح البلجيكي تيبو كورتوا الذي انتقل للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

كما فقد الحارس الدولي الكوستاركي أيضًا فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهي الفرصة التي كان منحها له المدرب المقال جوليان لوبتيغي، حيث إن المدرب الجديد سانتياغو سولاري اكتفى بإشراكه في لقاءات كأس الملك.

وأكدت صحيفة “ماركا” أن الحارس الفائز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا لن يغادر في الشتاء لـ 3 أسباب وهي:

1. سيكون أبًا لطفل جديد خلال شهر فبراير المقبل، وهو ما يفرض عليه أن يحافظ على بقاء أسرته في مدريد، كما أنه يملك منزلًا وتم تجديده مؤخرًا، ولا يرغب في بيعه حاليًا.

2. كل الأندية الكبرى في أوروبا تملك حراسًا مميزين، ولا يمكن لحارس في فريق كبير أن ينتقل إلى فريق صغير في منتصف الموسم.

2. إدارة ريال مدريد لا ترغب برحيله خلال الشتاء، لأن تواجده في دكة البدلاء يمنح الفريق الثقة في وجود حارس كبير جاهز في حال إصابة ثيبو كورتوا، أو غيابه لسبب انضباطي.

وسيكتفي كيلور نافاس باللعب في مباريات كأس الملك وبعض مباريات الدوري الإسباني، والتي يمنحه خلالها سولاري الفرصة في انتظار الصيف المقبل، حيث سيكون ريال مدريد على موعد مع إعادة بناء الفريق.