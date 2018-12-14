هل تعثرت مفاوضات ريال مدريد مع بالاسيوس؟

أكد رودولفو دونوفريو رئيس ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس اهتمام ريال مدريد بضم لاعب الوسط الشاب إزيكيل بالاسيوس، لكن وكيل أعمال اللاعب رفض طلب النادي الملكي بضمه في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويسعى ريال مدريد خلف بالاسيوس منذ فترة طويلة، وتردد أنه سينضم لبطل أوروبا بعد مشاركته في كأس العالم للأندية، لكن وكيل أعمال اللاعب نفى ذلك، مؤكدًا أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يريد البقاء في ريفر بليت حتى الصيف المقبل.

ويشارك ريال مدريد وريفر بليت في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات حاليًا، لكن ريناتو كورسي وكيل أعمال اللاعب قال لمحطة TyC Sports التلفزيونية الأرجنتينية إن نقطة الخلاف بين الناديين تكمن في أن ريفر بليت سيطلب أكثر من قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب والبالغة 15 مليون يورو.

وقال كورسي:”يريد بالاسيوس البقاء مع ريفر حتى يونيو، ولا يريد الرحيل مقابل الشرط الجزائي الموجود في عقده، ونرفض رحيله مقابل هذا المبلغ”.

وأضاف كورسي:”بعد كأس العالم للأندية سنتفاوض بشأن المقابل المالي، لكن في كافة الأحوال لن ينتقل إلى مدريد إلا الصيف المقبل، وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.