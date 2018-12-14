نادي برشلونة يحظر على ديمبلي إغلاق هاتفه المحمول نهائيًا

يبدو أن أزمة عثمان ديمبلي مع فريقه برشلونة لا تزال قائمة رغم تألق الدولي الفرنسي مؤخرًا، إذ منع النادي الكتالوني جناحه الشاب من غلق هاتفه المحمول نهائيًا، أو حتى تركه على الوضع الصامت ليلًا حتى يسهل الوصول إليه.

وغاب مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق عن أحد تدريبات فريقه مؤخرًا قبل أن يتأخر لمدة ساعتين عن تدريب آخر، ليتم تغريمه 200 ألف يورو ويضطر للاعتذار لزملائه ولمدربه ارنستو فالفيردي.

وواجه ديمبلي، الذي انضم للنادي الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو في أعقاب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان العام الماضي، عددًا من المشاكل خارج الملعب منذ قدومه لبرشلونة.

لكن في الملعب كان ديمبلي متألقًا في الفترة الأخيرة، وأحرز ثلاثة أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، ومن بينها الهدف الأول في التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

لكن صحيفة “ماركا” الإسبانية قالت يوم الجمعة، إن برشلونة لا يزال يعاني من سلوكيات ديمبلي خارج الملعب، خاصة في ظل حرص اللاعب على ممارسة ألعاب الفيديو ومشاهدة التلفزيون ليلًا بانتظام، ما يؤخره عن التدريبات الصباحية.

ورفض فالفيردي الحديث عن المسألة، لكن كارلس ألينيا زميل ديمبلي يعتقد أن اللاعب الفرنسي مستعد لتغيير سلوكه في سبيل مستقبله.