سولاري: ريال مدريد يحتاج إلى دعم الجماهير. حظوظنا قائمة في كل المسابقات

أكد المدير الفني لريال مدريد، الأرجنتيني سانتياغو سولاري أن حظوظ الفريق قائمة في كل المسابقات على الرغم من الهزائم التي يتعرض لها هذا الموسم، مذكرًا بأن الريال على مدار تاريخه شهد لحظات جيدة أكثر من الصعبة.

وفي مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام رايو فايكانو في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي يحتل فيه المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، قال سولاري: “كيف لنا ألا نؤمن بريال مدريد بعد 115 عامًا من التاريخ، 13 تشامبيونز وكل هذه الكؤوس والأساطير، أعتقد أن الإصرار على هذا القدر من المبالغة أمر مبتذل بعض الشيء”.

وأردف بقوله: “ريال مدريد هو بطل التشامبيونز في 4 من آخر 5 نسخ من البطولة، والآن فرصنا قائمة في كل المسابقات الأربعة التي تتطلب الكثير من التركيز والطاقة”.

كما ذكر المدرب الأرجنتيني بأن “كرة القدم رياضة تنافسية بها مكسب وخسارة، وعلى مدار تاريخه، شهد هذا النادي انتصارات أكثر من الهزائم”.

وقال سولاري إن المشجعين ينبغي عليهم مساندة الفريق بعد أن أطلقت الجماهير صيحات استهجان عقب هزيمة العملاق الإسباني 3-صفر بملعبه أمام تشسكا موسكو يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرّض ريال مدريد لأثقل هزيمة أوروبية على أرضه أمام تشسكا موسكو وواجه غضبًا فوريًا من الجماهير رغم تأهله لدور الستة عشر في صدارة المجموعة السابعة.

وأكد سولاري أن تركيز الفريق منصب على العمل والمباراة القادمة أمام رايو فايكانو: “بنفس الحماسة التي أظهرناها في أغلبية المباريات حتى في تلك التي لم تسر بشكل جيد، فزنا بثمانية من عشر مباريات وهذا هو الطريق الصحيح، سنواصل بنفس الحماسة والطاقة بدعم جماهيرنا”.

وحاول مدرب ريال مدريد التركيز على الأمور الإيجابية التي خرج بها الفريق من المباراة التي خسرها أمام سسكا موسكو الروسي 0-3 أول أمس الأربعاء، في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، في أكبر هزيمة أوروبية يُمنى بها الريال في عقر داره، رغم أنه حسم بالفعل تأهله لدور الـ16 من التشامبيونز ليغ، وحافظ على فارق النقاط الثلاثة عن وصيفه روما، الذي سقط هو أيضًا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين لواحد.

وقال: “لم نتوقع الهزيمة، نواجه أي مباراة برغبة في الفوز، لكنها مباراة يمكن الاستفادة منها بتحليل الكثير من الأمور، بالإضافة إلى منح الراحة للاعبين يحتاجون لذلك وإعطاء الفرصة لآخرين يرغبون في اللعب، تأهلنا متصدرين المجموعة وبذلنا جهودًا كبيرة خارج أرضنا لتحقيق ذلك”.

وعن مباراة الغد التي ستكون الأخيرة للريال في الليغا هذا العام، أكد سولاري: “سنحاول إنهاء العام بانتصار، إنها مباراة ستتطلب منا تركيزًا وطاقة وسنحتاج فيها دعم الجماهير”.