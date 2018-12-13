جوردي ألبا: موراتا سيتأقلم سريعا مع برشلونة

في الوقت الذي رحب فيه جوردي ألبا لاعب برشلونة بانضمام زميله في المنتخب الإسباني ألفارو موراتا تعرض مهاجم تشيلسي لإصابة في ركبته أجبرته على مغادرة الملعب خلال التعادل 2-2 أمام فيدي المجري في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

واضطر المهاجم البالغ عمره 26 عاما لمغادرة الملعب في الشوط الأول بعد إصابته في ركبته والتي قد تبعده عن مباراة البلوز المقبلة أمام برايتون أند هوف يوم الأحد المقبل في الدوري.

وقبلها بدقائق رحب ألبا بانضمام موراتا إلى النادي الكتالوني في ظل معاناته مع تشيلسي الذي انضم له العام الماضي قادما من ريال مدريد.

وعرض موراتا نفسه على برشلونة من أجل العودة إلى إسبانيا مرة أخرى في ظل معاناته في البريميرليغ هذا الموسم ضاربا بعرض الحائط ما قد يتعرض له من مشاكل مع جماهير ريال مدريد.

ويبحث الإيطالي ماوريتسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن مهاجم بديل لموراتا الذي سجل خمسة أهداف فقط في البريميرليغ حتى الآن ما دفع مهاجم يوفنتوس السابق بعرض نفسه على برشلونة ما قد يعرضه لمشاكل مع جماهير ريال مدريد ناديه الأصلي.

وردا على سؤال حول موراتا قال الظهير الإسباني لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “اللاعبون الجيدون يتأقلمون دائما في النادي. لدي تقدير كبير في تأقلمه معنا سريعا”.

وسجل موراتا سبعة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم اخرها في الفوز برباعية نظيفة على باوك سالونيك اليوناني في الدوري الأوروبي.