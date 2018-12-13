كشف سبب تراجع نادي برشلونة عن خوض مباراة جيرونا في الولايات المتحدة؟

قرّر برشلونة عدم خوض مباراة مقررة أمام جاره جيرونا في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية خشية تعرضه لعقوبات أوروبية ودولية بعد تهديدات من الاتحاد القاري والدولي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن من بين العقوبات المقررة على برشلونة في حال خوضه هذه المباراة استبعاده من دوري أبطال أوروبا موسمًا واحدًا أو ربما موسمين وحرمان اللاعبين الدوليين في النادي الكتالوني من المشاركة الدولية مع منتخبات بلادهم لفترة مماثلة من الزمن.

وقال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي في دبلن في الثالث من الشهر الحالي إن قرار خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا بخوض هذه المباراة في ميامي لم يتم استشارة الاتحاد القاري فيه قبل اتخاذه.

ولم تحصل رابطة الليغا على تصاريح من الاتحاد الإسباني للعبة أو الاتحاد الأمريكي أو الأوروبي أو كذلك اتحاد دول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) لذلك صعب للغاية إقامة مثل هذه المباراة.

والتقى تشيفرين مع رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس في فالنسيا مساء الأربعاء وأبلغه بأن الاتحاد الأوروبي ضد فكرة إقامة مباراة في الدوري في ميامي منذ البداية، وأنه مع قرار برشلونة بعدم الدخول في صدام مع الاتحاد المحلي والأوروبي والدولي.

لكن المعركة لم تنته بعد حيث يخوض الاتحاد المحلي ورابطة الليغا نزاعًا قضائيًا يوم الخميس لكن تيباس بصدد إنهاء الأزمة بعد قرار برشلونة.

وبعد اجتماع لمجلس إدارته يوم الإثنين، سحب برشلونة دعمه للمباراة “بعد ملاحظة الافتقار للتوافق المحيط بالاقتراح” وهو ما وضع حدًا لقصة طويلة بدأت عندما تقدم الدوري الإسباني بطلب لنقل المباراة من كتالونيا إلى ميامي في فلوريدا.

لكن رابطة الدوري الإسباني قالت إن انسحاب برشلونة لن يؤثر على اتفاق مدته 15 عامًا مع شركة الترفيه “ريليفنت سبورتس” للترويج لكرة القدم الإسبانية في أمريكا الشمالية”.