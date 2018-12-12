بيكيه مدافع برشلونة يقترب من شراء نادي أندورا

كشفت تقارير صحفية أن الدولي الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، اقترب من شراء أحد الأندية، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإنَّ بيكيه من خلال شركته “كوزموس” وضع اللمسات الأخيرة من أجل شراء نادي إف سي أندورا، بهدف إعداده للمشاركة في المسابقات الرسمية الكبرى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّ شركة بيكيه، ستتولى ملكية النادي، بعد الحصول على موافقة وشيكة بين الطرفين، ومن الجانب القانوني.

ويلعب نادي أندورا الذي تم تأسيسه عام 1942 في مسابقات الاتحاد الإسباني، ويشارك حاليًّا في الدرجات الدنيا بالدوري الإسباني، ولعب 17 عامًا في دوري الدرجة الثانية، ونافس على الترقي في مواسم “1988-1989″، و”1989-1990”.

وكان أفضل إنجاز للنادي في بطولة كأس المك، وصوله لدور الـ16 موسم “1995-1996”.

وتأثر النادي بأزمة مالية كبيرة عام 2008، وكان قريبًا من التفكك.

كان بيكيه، صرَّح في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه يسعى لشراء نادٍ ويقوده للمنافسة بقوة.

بيكيه له استثمارات ضخمة في عالم رياضة التنس، إذ حصل أخيرًا على الحقوق التجارية لبطولة كأس ديفيز للمنتخبات، ويسعى إلى شراء الحقوق التجارية لبطولة كأس الاتحاد للسيدات.