الدوري الإسباني “الأخير” بين البطولات الكبرى في متوسط دقائق كل مباراة

احتل الدوري الإسباني المركز الأخير بين المسابقات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا في عدد الدقائق الفعلية لكل مباراة في المتوسط، حيث يبلغ متوسط الدقائق الملعوبة بالفعل في كل مباراة في الليغا 53.5 دقيقة.

ورغم أن المباراة مدتها 90 دقيقة، فضلًا عن الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن أيًا من البطولات الخمس الكبرى لم يتجاوز عدد الدقائق الفعلية لمتوسط المباريات فيها 56 دقيقة.

وذكرت صحيفة “ماركا” في تقرير لها يوم الثلاثاء أن الدوري الألماني (البوندسليغا) يتصدر جدول المسابقات برصيد 55.7 دقيقة، يليه الدوري الإيطالي (55.6)، والدوري الإنجليزي الممتاز (54.6)، ثم الدوري الفرنسي (53.8).

ومانشستر سيتي هو الفريق الذي حقق أعلى معدل في دقائق اللعب بمعدل 39.17 دقيقة، بينما جاء برشلونة (37.02)، وريال مدريد (35.19) في المركزين الرابع والخامس من القائمة.

وحقق ريال بيتس الإسباني معدلًا (34.90 دقيقة) أفضل من أندية مثل باريس سان جيرمان (34.52) وبروسيا دورتموند (32.47) ونابولي (32.20).

وكان التعادل بين فالنسيا وبرشلونة بهدف لكل فريق المباراة الوحيد في الليغا بين أكثر ثماني مباريات معدلًا في عدد الدقائق الفعلية، بينما كانت المباراة التي فاز فيها نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف على بيرنلي في الدوري الممتاز في المركز الأول.

وفي الوقت نفسه ، سجل خيتافي أسوأ رقم بين الأندية الإسبانية بمعدل بلغ 20.71 دقيقة فقط.

وشدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفعل على مسألة متوسط الدقائق الملعوبة في كل مباراة، واقترح إقامة مباريات مدتها 60 دقيقة فقط.