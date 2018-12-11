ميسي يطارد رقمًا قياسيًّا جديدًا في الدوري الإسباني

يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، العديد من الأرقام القياسية في الدوري الإسباني الدرجة الأولى أبرزها كونه الهداف التاريخي للمسابقة بـ394 هدفًا، وأكثر صانع أهداف بـ150 تمريرة حاسمة، لكنه لازال يطارد عدة أرقام قياسية في المستقبل.

ويملك النجم الأرجنتيني الرقم القياسي في عدد اللقاءات التي لعبها لاعب غير إسباني في الليغا برصيد 431 لقاء، ولايزال بعيدًا عن الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة، والذي يحمله حارس برشلونة السابق زوبيزاريتا بـ622 لقاء.

لكن ليونيل ميسي حقق في 431 لقاء 322 فوزًا بنسبة بلغت 74،71 في المائة، وعادل رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز، لكنه يطارد 4 لاعبين يتفوقون عليه في عدد الإنتصارات في الدوري الإسباني.

ويبقى الرقم القياسي الجديد في متناول نجم برشلونة هذا الموسم إذ يفصله عن صاحب المركز الأول الحارس الأسطورة إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد 12 فوزًا فقط.

وحقق كاسياس 334 فوزًا في 510 لقاءات متفوقًا على الحارس زوبيزاريتا الذي حقق 333 فوزًا في 622 لقاء، وراؤول غوانزاليس الذي حقق 327 فوزًا في 550 لقاء، وكلهم بنسب أقل من النجم الأرجنتيني.

ولُعبت 15 جولة في الدوري الإسباني، ومازالت 23 جولة قادمة قد تمنح ميسي رقمًا قياسيًّا جديدًا، يسيطر من خلاله على الدوري الإسباني بعدة أرقام قياسية ستصبح مستحيلة على الأجيال القادمة.