أهم 5 نقاط في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني

قدّم ليونيل ميسي عرضًا مذهلًا جديدًا مع برشلونة وقاده للانفراد بقمة الدوري الإسباني، بينما تفوق أتلتيكو مدريد على ألافيس خامس الترتيب، وسجل غاريث بيل هدفه الأول في الدوري في 99 يومًا ليجتاز ريال مدريد منافسه هويسكا المتعثر.

وفيما يلي أهم 5 نقاط في هذه الجولة

ميسي لديه ما يثبته

كان هناك القليل من الجدل حول مدى أحقية لوكا مودريتش في حصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي، لكن ثارت تساؤلات حول كيفية وجود ليونيل ميسي في المركز الخامس ليخرج من أول 3 مراكز لأول مرة منذ 2006.

وبدا أن ميسي يملك تحديًا خاصًا ويحاول إثبات أنه لم يتراجع خلال مباراة قمة أمام إسبانيول وسجل هدفين من ركلتين حرتين، كما صنع هدفًا لزميله عثمان ديمبلي في الفوز برباعية. وبهذا الفوز تقدم برشلونة بـ 3 نقاط على إشبيلية في صدارة المسابقة.

بيل يعود لهز الشباك

اعتقد كثيرون أنه برحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد سيتألق غاريث بيل ويخطف الأضواء مع بطل أوروبا.

لكن بيل لا يقدم أداءً ثابتًا ويمر بموسم صعب مع ريال كما هو حال باقي زملائه.

لكن يوم الأحد، أظهر بيل لمسات من خطورته، وسجل هدف الفوز 1/0 على هويسكا فريق الذيل بتسديدة مباشرة بعد كرة عرضية.

وهذا الهدف الأول لبيل في الدوري الإسباني في 99 يومًا، ويتمنى النادي أن يتلقى اللاعب الويلزي دفعة في المباريات المقبلة.

نفاد طاقة ألافيس في المنافسة

بدا أن الصراع على اللقب مفتوح في الأسابيع الأخيرة لكن ألافيس، أحد مفاجآت الموسم، بدأ في التراجع وكأن طاقته تنفد.

ونافس ألافيس، وهو الفريق الصغير القادم من إقليم الباسك، الفرق الكبيرة مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الماضية، وكان متقدمًا على ريال مدريد.

لكن الخسارة 0/3 أمام أتلتيكو مدريد تعني أنه لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات متتالية ليتراجع إلى المركز الخامس ويصبح مهددًا بالوجود في منتصف الجدول.

معاناة فالنسيا مستمرة

في الموسم الماضي كان فالنسيا يظهر بشكل هجومي رائع ويقدم كرة ممتعة ليحتل المركز الرابع ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

لكن هذا الموسم بات الأمر مختلفًا تمامًا مع المدرب مارسيلو غارسيا ويحتل المركز 15 وفاز 3 مرات فقط في الدوري وسجل 12 هدفًا في 15 مباراة.

وحصد نقطة واحدة بعد التعادل مع إشبيلية في الثواني الأخيرة، ورغم ذلك عبرت الجماهير عن إحباطها بعد اللقاء.

سيدني يسجل على طريقة مارادونا

ليس من المعتاد دخول أي قلب دفاع في مقارنة مع الأسطورة دييغو مارادونا، لكن هذا حدث مع سيدني لاعب ريال بيتيس خلال هذه الجولة، حيث سجل هدفًا مذهلًا في الفوز 2/0 على رايو فايكانو.

واستحوذ سيدني على الكرة في منتصف ملعبه، وبدا أنه في موقف خطر لكن اللاعب البرازيلي تقدم إلى الأمام وراوغ اثنين من المنافسين ثم مر ببراعة من أليخاندرو جالفيز على طريق لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قبل أن يسجل الهدف.