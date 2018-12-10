والد فرينكي دي يونغ يكشف عن النادي الأقرب للتعاقد معه

ألمح والد فرينكي دي يونغ لاعب وسط هولندا وأياكس أمستردام، إلى أن برشلونة الأقرب لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وليس خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال والد اللاعب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة “مونديو ديبورتيفو” الكتالونية، يوم الإثنين، إن دي يونغ سيرحل عن أياكس بنسبة 95%.

وقبل بداية الموسم الحالي، رفع أياكس شعار “ليس للبيع” في مواجهة من يريد ضم عناصر من تشكيلته الشابة؛ على أمل أن ينهي أربع سنوات بدون لقب.

ويمكن أن يتغير الموقف، في يونيو/ حزيران المقبل، مع سعي أياكس لتحقيق الربح ثم إعادة الاستثمار في مواهب جديدة.

ويتنافس على ضم اللاعب كبار أندية أوروبا، بعدما ظهر بمستوى رائع مع فريقه الموسم الحالي، حيث يسعى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان فضلًا عن برشلونة لضمه.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان عرض 75 مليون يورو لضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن النادي الباريسي نفى دفع مثل هذا المبلغ مقابل ضم اللاعب الشاب.

وأضاف والد دي يونغ عن نجله الشاب: “فرانكي شاب ذكي للغاية، وسوف يتخذ قراره في الربيع المقبل، هناك فرصة بنسبة 95% أن يرحل عن أياكس، وسيكون برشلونة الخيار الأفضل”.

وتقدر قيمة لاعب الوسط البالغ عمره 21 عامًا بنحو 60 مليون يورو (68.26 مليون دولار)، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.