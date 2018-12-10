ريال مدريد ضد هويسكا.. عودة كاسيميرو وتألق لورينتي مشكلة جديدة للمدرب سانتياغو سولاري

تألق الإسباني ماركوس لورينتي في تعويض البرازيلي كاسيميرو في وسط ميدان ريال مدريد، وتلقى إشادة كبيرة من قبل مدربه والصحافة الإسبانية، إذ اعتبرته صحيفتا “ماركا” و”آ س” برفقة الحارس تيبو كورتوا، سبب عودة الفريق بالفوز الصعب 1-0 من هويسكا.

وحافظ ريال مدريد على نظافة مرماه أمام روما وفالنسيا وهويسكا، بفضل الحارس البلجيكي وتألق لاعب الوسط الدفاعي ماركوس لورينتي، وحتى أمام مليلة في إياب كأس الملك تلقى ريال مدريد الهدف الوحيد بعد خروج النجم الإسباني الشاب.

وعاد البرازيلي كاسيميرو للتدريب على العشب، يوم الأحد، في بداية مشواره ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما سيطرح على المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مشكلة جديدة في ظل تألق ماركوس لورينتي.

1 – Marcos Llorente attempted 83 passes against Valencia (79 completed), his best tally in a @LaLigaEN game for Real @realmadriden. Oxygen. pic.twitter.com/GWFtmZGa39 — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2018

وأكد اللاعب الإسباني أنه يرغب في التألق في ريال مدريد والاستمرار في القتال للحفاظ على مركزه الأساسي، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب لنقاش مستقبله في كانون الأول/يناير المقبل، وقرَّر الجلوس على الطاولة مع إدارة الفريق.

ولم يصدق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وحفيد أسطورة ريال مدريد فرانشيسكو خينتو نفسه يلعب 4 لقاءات متتالية أساسيًّا، قائلا: “لو قال لي أحد قبل عدة أشهر أني سألعب 4 لقاءات على التوالي أساسيًّا فلن أصدقه، كان وضعي معقَّدًا جدًّا في الفريق، لم أنتظر أن ألعب أساسيًّا أمام روما لكن يجب استغلال الفرص، وأن تضع لنفسك هدفًا وتصل إليه”.

لكن النجم الشاب يرغب في الاعتراف بمجهوده وما قدَّمه خلال فترة غياب كاسيميرو، والذي سيعود لمركزه الأساسي لكنه هذه المرة سيواجه منافسة قوية من لورينتي، وهي المنافسة التي كانت غائبة سابقًا في مركزه.

وأمام سولاري مهمة إقناع ماركوس لورينتي بالبقاء لغاية الصيف المقبل، لكون اللاعب عبر عن رغبته في الاستمرار لكن بشرط الحصول على فرص أكبر كما فتح الباب للرحيل أيضًا بعد الحوار مع الفريق.

وقال لورينتي: “أريد أن أنجح هنا وأنا حاليًّا هنا، لكن سأتحدث مع الفريق ومع عائلتي في يناير لإيجاد أفضل حل لي، قلت دائمًا إني أرغب في النجاح في ريال مدريد ومستعد للقتال لكن بشرط أن أتأكد أن المدرب بإمكانه الاعتماد عليّ”.