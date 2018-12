ريال مدريد ضد هويسكا.. عودة كاسيميرو وتألق لورينتي مشكلة جديدة للمدرب سانتياغو سولاري

تألق الإسباني ماركوس لورينتي في تعويض البرازيلي كاسيميرو في وسط ميدان ريال مدريد، وتلقى إشادة كبيرة من قبل مدربه والصحافة الإسبانية، إذ اعتبرته صحيفتا “ماركا” و”آ س” برفقة الحارس تيبو كورتوا، سبب عودة الفريق بالفوز الصعب 1-0 من هويسكا.

وحافظ ريال مدريد على نظافة مرماه أمام روما وفالنسيا وهويسكا، بفضل الحارس البلجيكي وتألق لاعب الوسط الدفاعي ماركوس لورينتي، وحتى أمام مليلة في إياب كأس الملك تلقى ريال مدريد الهدف الوحيد بعد خروج النجم الإسباني الشاب.

وعاد البرازيلي كاسيميرو للتدريب على العشب، يوم الأحد، في بداية مشواره ليكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وهو ما سيطرح على المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري مشكلة جديدة في ظل تألق ماركوس لورينتي.

1 – Marcos Llorente attempted 83 passes against Valencia (79 completed), his best tally in a @LaLigaEN game for Real @realmadriden. Oxygen. pic.twitter.com/GWFtmZGa39

