مباراة ريفيربليت وبوكاجونيورز.. أزمة قلبية لمشجع أرجنتيني في محيط سنتياغو برنابيو (صور)

تعرض أحد المشجعين الأرجنتينيين لأزمة قلبية في محيط استاد سانتياغو برنابيو قبل إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان هذا المشجع في طريقه إلى حضور المباراة النهائية بين قطبي الأرجنتين لكنه سقط على الأرض في حالة حرجة وتم نقله على الفور إلى مستشفى قريب في مدريد.

وقال الفريق الطبي الذي تابع الحالة إنه حاول إنعاش القلب لكن حالته لا تزال حرجة بينما لم يحضر المباراة.

.@SAMUR_PC ha revertido una parada cardiorrespiratoria de un aficionado de 68 años que se dirigía al #Bernabéu a ver la #CopaLibertadores. Ha ocurrido en la calle Padre Damián. Trasladado en estado crítico a La Paz pic.twitter.com/amwlbXxFol — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وخاض قطبا الأرجنتين ريفر بليت وبوكا جونيورز المباراة في مدريد بعد نقلها من بوينس ايرس بسبب أحداث شغب جماهيري.

ونُقلت المباراة عبر القارات من بوينس أيرس عقب هجوم جماهير ريفر على حافلة فريق بوكا قبل موعد المباراة الأصلي منذ أسبوعين.

وريفر وبوكا أكبر وأكثر ناديين نجاحًا في الأرجنتين. ويحمل بوكا الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري 36 مرة لكن بوكا لحق به وفاز باللقب ثلاث مرات في آخر أربعة أعوام ليحصد اللقب 33 مرة.