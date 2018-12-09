هدف مباراة ريال مدريد وهويسكا.. غاريث بيل يتقدم للفريق الملكي بصاروخية (فيديو)

سجل النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الأول لريال مدريد في مباراته أمام هويسكا في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتلقى بيل كرة عرضية من ألفارو أودريوزولا ليسددها مباشرة وقوية على المرمى في الدقيقة الثامنة.

وهذا أول هدف لبيل في الدوري الإسباني منذ الأول من سبتمبر، إذ غاب عن التسجيل في الليغا 10 مباريات بواقع 802 دقيقة، وهذا الهدف الرابع للاعب الويلزي في الليغا الموسم الحالي.

ويملك ريال مدريد 23 نقطة في المركز الخامس، ويسعى للقفز إلى المركز الرابع.