يواكيم لوف يلمح إلى تدريب ريال مدريد

أكد يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني أنه يفكر في العودة إلى تدريب الأندية، بعد نهاية عقده مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، صيف 2020، مفضلًا التدريب خارج ألمانيا، ومعتبرًا تدريب ريال مدريد مغريًا.

وقال يواكيم لوف في حوار تلفزيوني مع قناة “ZDF” الألمانية: “كنت مدربًا لأندية عدة سنوات ولا أفكر في الاعتزال، من الواضح أنني قضيت أكثر سنواتي في تدريب المنتخب، لكن سيأتي الوقت حيث علي التفكير في المستقبل، بالنسبة لي سأكون مهتمًا بتدريب نادٍ”.

وأكد مدرب المنتخب الألماني أنه يرغب في خوض التجربة خارج ألمانيا وقال: “أعتقد أن التجربة ستكون في الخارج وليس في ألمانيا”.

وأضاف متحدثًا عن اهتمام ريال مدريد “ريال مدريد نادٍ مهم وتدريبه مغرٍ لكل المدربين”.

وينتهي عقد يواكيم لوف صيف 2020 بعد نهائيات يورو 2020، وكان ريال مدريد حاول التعاقد معه عدة مرات، آخرها بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان الصيف الماضي.