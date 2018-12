ميسي يتحدث عن كيفية تسجيله الركلات الثابتة.. وجوردي ألبا يوجه سهامه لريال مدريد

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدفين من ضربات ثابتة قرب مربع العمليات ليقود برشلونة للفوز 4-0 في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول، وهو ما اعتبره العديد من عشاقه جوابًا على أرضية الملعب بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية.

وقال ميسي عن اللقاء في تصريحات نشرتها “آ س”: “كان لقاء صعبًا في ملعب معقد حاولنا أ ن ننطلق بقوة ونسيطر على الكرة أمام فريق جيد، حاولوا الضغط، لكننا تمكنا من حرمانهم من الكرة وكنا متفوقين”.

وأضاف: “كنا نعرف قيمة اللقاء وكون الملعب معقد، لديهم مدرب جيد لكنهم حاليا يعيشون فترة سيئة ورغم ذلك يقدمون مستوى جيدًا”.

وتحدث ميسي عن الركلات الحرة وطقوسها: “أحاول دائما أن أتتبع طقوسًا خاصة وأحاول إعادتها، بعض المرات تذهب بشكل جيد وبعض المرات لا، سعيد بكوني سجلت لكن المهم هو أن الفريق فاز، لا أبحث عن تسجيل هاتريك من الأخطاء ما يهمني هو الفوز وتوسيع فارق النقط مع المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد”.

وأشاد ميسي بزميله الفرنسي عثمان ديمبلي، قائلًا: “إنه لاعب جيد وهو مهم بالنسبة لنا، نريد أن يكون هو وكل اللاعبين في القمة، المهم أن نواصل الفوز والاستمرار في طريق تحقيق أهدافنا”.

