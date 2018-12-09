ميسي يتحدث عن كيفية تسجيله الركلات الثابتة.. وجوردي ألبا يوجه سهامه لريال مدريد

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل هدفين من ضربات ثابتة قرب مربع العمليات ليقود برشلونة للفوز 4-0 في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول، وهو ما اعتبره العديد من عشاقه جوابًا على أرضية الملعب بعد احتلاله المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية.

وقال ميسي عن اللقاء في تصريحات نشرتها “آ س”: “كان لقاء صعبًا في ملعب معقد حاولنا أ ن ننطلق بقوة ونسيطر على الكرة أمام فريق جيد، حاولوا الضغط، لكننا تمكنا من حرمانهم من الكرة وكنا متفوقين”.

وأضاف: “كنا نعرف قيمة اللقاء وكون الملعب معقد، لديهم مدرب جيد لكنهم حاليا يعيشون فترة سيئة ورغم ذلك يقدمون مستوى جيدًا”.

Messi's overnight free-kick was a thing a beauty! pic.twitter.com/8lR67BAEcR — TAB (@tabcomau) December 9, 2018

وتحدث ميسي عن الركلات الحرة وطقوسها: “أحاول دائما أن أتتبع طقوسًا خاصة وأحاول إعادتها، بعض المرات تذهب بشكل جيد وبعض المرات لا، سعيد بكوني سجلت لكن المهم هو أن الفريق فاز، لا أبحث عن تسجيل هاتريك من الأخطاء ما يهمني هو الفوز وتوسيع فارق النقط مع المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد”.

وأشاد ميسي بزميله الفرنسي عثمان ديمبلي، قائلًا: “إنه لاعب جيد وهو مهم بالنسبة لنا، نريد أن يكون هو وكل اللاعبين في القمة، المهم أن نواصل الفوز والاستمرار في طريق تحقيق أهدافنا”.

Messi’s second free kick of the night pic.twitter.com/uknPabgfT9 — FBL (@FOOTBVLRLIFE) December 9, 2018

جوردي ألبا

من جهة أخرى، عاد جوردي ألبا ليشكك في جائزة الكرة الذهبية، وقال بعد اللقاء: “الكرة الذهبية كذبة، ميسي لاعب فريد من نوعه واعتقد أنه احتل المركز الخامس بسبب العديد من الحملات”.

وأضاف موجهًا سهامه لريال مدريد: “لو بقي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد كانوا سيدعمونه وينظمون حملات لفوزه، لكنه رحل وقاموا بدعم مودريتش”.

واعتبر المدافع الدولي الإسباني النجم الكرواتي لاعبًا كبيرًا، قائلا: “مودريتش من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لو تحدثنا عن الأفضل فهو ليو ميسي، وأقول ذلك ليس لأنه يلعب معي في نفس الفريق، مودريتش يستحق الفوز لكن قبله كان إنييستا وتشافي لكن لم يتم إعطاؤهما الجائزة، ميسي هو الأفضل في العالم وبفارق كبير عن البقية”.