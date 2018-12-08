أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك إسبانيول، في المبارات التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في ملعب “باور 8″، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 26 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا.

ويزيد الغلة لويس سواريز بهدف ثالث في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 65 يسجل ليونيل ميسي الرابع لبرشلونة.

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني أولًا، وتعميق جراح إسبانيول وإلحاق الهزيمة الرابعة على التوالى بمسابقة “الليغا” بمنافسه ثانيًا.

ويحتل برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وحسم فريق برشلونة الإسباني تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس الملك، بعدما اكتسح ضيفه كولتورال ليونيسا، بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

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