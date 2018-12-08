أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول.. 4-0 لـ”البلوغرانا” (فيديو)

سجل ليونيل ميسي الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك إسبانيول، في المبارات التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت، في ملعب “باور 8″، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

الدوري الاسباني | اسبانيول 0 × 1 برشلونة | هدف اول برشلونة ميسي رااااائع ????????????❤️❤️❤️ من فاول HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/hOfXGp8Mbk — واحذر تدور عند الأنذال حاجتك (@LAT404) December 8, 2018

وفي الدقيقة 26 سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني للبلوغرانا.

ويزيد الغلة لويس سواريز بهدف ثالث في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 65 يسجل ليونيل ميسي الرابع لبرشلونة.

الدوري الاسباني | اسبانيول 0 × 4 برشلونة | هدف ميسي الرااااائع كـــــــــاملا ????????????????❤️❤️❤️❤️❤️ مع جميع الاعادات HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/iy0A26SkbW — واحذر تدور عند الأنذال حاجتك (@LAT404) December 8, 2018

يسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني أولًا، وتعميق جراح إسبانيول وإلحاق الهزيمة الرابعة على التوالى بمسابقة “الليغا” بمنافسه ثانيًا.

ويحتل برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز السابع برصيد 21 نقطة.

وحسم فريق برشلونة الإسباني تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس الملك، بعدما اكتسح ضيفه كولتورال ليونيسا، بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب دور الـ32.