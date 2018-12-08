أتلتيكو مدريد يهزم ألافيس ويتقدم للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني

صعد أتلتيكو مدريد إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني “مؤقتًا”، بعد فوزه الكبير 3-صفر على ألافيس صاحب المركز الرابع، ليتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر ولكل منهما 28 نقطة، اليوم السبت.

وأحرز أهداف أتلتيكو نيكولا كالينيتش وأنطوان غريزمان ورودري، خلال مباراة صعبة أمام الفريق المتألق القادم من إقليم الباسك، لكن فريق المدرب دييغو سيميوني كان حاسمًا أمام مرمى المنافس.

وافتتح المهاجم الكرواتي كالينيتش التسجيل في الدقيقة 25 عندما تابع تمريرة سانتياغو ارياس العرضية، وحوّلها بجسده في الشباك.

وهذا الهدف الأول لكالينيتش، القادم من ميلانو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في الدوري.

وتعرض أتليتيكو لضربة قاسية عندما تعرض المدافع لوكاس هرنانديز لإصابة في ركبته وغادر الملعب، لكن الحارس يان أوبلاك بذل مجهودًا قليلًا في الشوط الأول، حيث عانى ألافيس لصنع الفرص.

وكان المدافع خوسيه خيمنيز قريبًا من مضاعفة النتيجة عندما رد القائم محاولته من ضربة رأس من ركلة ركنية نفذها توماس ليمار.

وحسم غريزمان نقاط المباراة قرب النهاية إثر هجمة مرتدة عندما رد القائم محاولته الأولى، لكنه تابعها في الشباك قبل أن يضيف رودري الهدف الثالث ليمنح أتليتيكو فوزًا مستحقًا.

وسيلعب في وقت لاحق برشلونة على أرض منافسه المحلي إسبانيول، وسينتقل إشبيلية صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطة عن الصدارة، إلى فالنسيا.

وظل ألافيس في المركز الرابع برصيد 24 نقطة متقدمًا بفارق نقطة ومركز واحد عن ريال مدريد، الذي سيلعب خارج أرضه مع ويسكا، غدًا الأحد.