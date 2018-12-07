مدريد تُحقق أرباحًا تصل إلى 47.7 مليون دولار جراء استضافة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز

ستحقق العاصمة الإسبانية مدريد إيرادات مباشرة بقيمة 47.7 مليون دولار من استضافتها لإياب نهائي كأس ليبرتادورس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين يوم الأحد المقبل.

ولدى الكشف عن تأمين المباراة بأربعة آلاف من عناصر الأمن في إحدى أكبر العمليات الأمنية لتأمين الأحداث الرياضية، أكد مندوب الحكومة في مدريد خوسيه مانويل رودريغيز أوريبي أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات بـ100 مليون يورو (113.7 مليون دولار)، منها 47.7 مليون دولار إيرادات مباشرة.

وأدَّت استضافة العاصمة للمباراة إلى رفع نسبة الإشغال الفندقي بين 8 و10%.

يذكر أنه تقرر نقل المباراة إلى مدريد بعد تعرّض حافلة بوكا جونيورز لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب المونمنتال في بوينوس آيرس في 25 من الشهر الماضي.