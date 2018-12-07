ميسي يشاهد كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز من مقصورة خاصة في سنتياغو برنابيو

قبل ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي دعوة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) لحضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس والذي سيقام بين بوكا جونيورز وريفر بليت والمعروف بـ(سوبر كلاسيكو) على ملعب ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وأرسل الاتحاد العديد من الدعوات لنجوم الليغا لحضور هذه المباراة التاريخية التي تأجلت أكثر من مرة وتقرّرت إقامتها خارج القارة تمامًا بسبب العنف بين جماهير الناديين الكبيرين.

وتعرضت حافلة بوكا لاعتداء من قِبل جماهير ريفر خارج استاد مونومنتال قبل مباراة الإياب والتي كانت مقررة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما أدى إلى إصابة العديد من لاعبي بوكا وإلغاء المواجهة.

وأجبر العنف مسؤولي الكونميبول على نقل المباراة الحاسمة إلى مدريد، إذ ستقام يوم الأحد على استاد سانتياغو برنابيو لتحديد الفائز باللقب، بعدما انتهت مباراة الذهاب على ملعب لا بومبونيرا بالتعادل 2-2.

ولم يتلقَ الكونميبول تأكيدًا رسميًا من عدد من اللاعبين، لكن ميسي قرر الحضور عقب خوض ديربي كتالونيا أمام إسبانيا يوم السبت.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن ميسي سيجلس في مقصورة خاصة في استاد سانتياغو برنابيو معقل غريمه التقليدي ريال مدريد.

ورفض كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ومهاجم يوفنتوس الحالي حضور المباراة نظرا لتوتر علاقته مع مسؤولي النادي عقب رحيله.