سيميوني يعثر على خليفة دييغو كوستا.. و50 مليون يورو تضمن إتمام الصفقة

بدأ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رحلة البحث عن بديل المهاجم دييغو كوستا، الذي تأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، ربما تصل إلى 3 أشهر.

وأجرى كوستا جراحة ناجحة في القدم بالبرازيل أمس، ومن المتوقع ألا يعود إلى صفوف الروخي بلانكوس قبل فبراير المقبل.

وفي نفس الوقت، فإن استمرار كوستا رفقة أتلتيكو مدريد، أصبحت موضع شك كبير، خاصة بعد أن تلقى عرضًا مغريًا من الصين.

وقالت صحيفة “توتو ميركاتو” إن نادي تيانغين كوانغيان الصيني يرغب في التعاقد مع كوستا.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن الأرجنتيني دييغو سيميوني، يرغب في ضم المهاجم ماكسي غوميز، لاعب سلتا فيجو الإسباني إلى الروخي بلانكوس، كي يكون بديلًا في حالة رحيل كوستا.

ويبلغ ماكسي غوميز من العمر 22 عامًا، وأحرز 7 أهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، هذا الموسم، وتألق غوميز الموسم الماضي أيضًا، وأحرز 17 هدفًا في 36 مباراة.

ويمتد عقد غوميز مع سلتا فيجو إلى صيف عام 2022، ويتضمن عقده شرطًا جزائيًا يبلغ 50 مليون يورو.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في الليغا برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي سلتا فيغو في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.