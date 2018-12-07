هل يرحل كيلور نافاس عن ريال مدريد في يناير المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة أن اللاعب الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، ينتظر عرضًا للرحيل عن النادي الملكي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في شهر يناير 2019.

ووجد نافاس نفسه حبيس دكة الاحتياط هذا الموسم، وأكثر عندما تعاقد ريال مدريد مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري بدلًا من جولين لوبتيغي.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن نافاس، البالغ من العمر 31 عامًا، تحدث مع مسؤولي ريال مدريد للسماح له بالرحيل في يناير المقبل، بحثًا عن مكان يؤكد فيه أنه من بين أفضل حراس العالم.

وكان نافاس الحارس الأول لريال مدريد في الـ 3 مواسم الماضية، لكنه تبادل المركز الأساسي مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تعاقد معه ريال مدريد الصيف الماضي، قبل أن يقرر سولاري الاعتماد على كورتوا في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في حين اعتمد على نافاس في بطولة الكأس.

وأضافت “سبورت” أن إدارة ريال مدريد لا تفكر في الاستغناء عن خدمات نافاس، الذي يرى أن عدم المشاركة كأساسي ليس له أي سبب واضح.

وشارك نافاس في 8 مباريات مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 3 في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الإسباني ومباراتين في كأس إسبانيا ومباراة في السوبر الأوروبي، تلقى فيها 8 أهداف وحافظ على نظاقة مرماه 3 مباريات.

وقال نافاس في تصريحات نقلها الحساب الرسمي على “تويتر” لبرنامج “التشيرنجيتو” الإسباني الشهير، قبل أيام: “من الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، إلى عدم المشاركة الآن”.