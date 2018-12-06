بايرن ميونخ يستهدف أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن بايرن ميونخ يريد تعزيز الخط الهجومي بالتعاقد مع غريزمان.

وتأتي رغبة بايرن ميونخ في ضم غريزمان بعد إعلان أن فرانك ريبيري وآرين روبن ينهيان عقديهما بنهاية الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ سيجري عملية تجديد شامل في الفريق بعد المسيرة المتعثرة الموسم الحالي، إذ يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الألماني برصيد 24 نقطة، ويتأخر بـ 9 نقاط عن المتصدر بروسيا دورتموند.

وكان غريزمان، البالغ من العمر 27 عامًا، قريبًا من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، قبل أن يمدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2023، مع قيمة فسخ عقد تبلغ 200 مليون يورو.

وسجل غريزمان 7 أهداف وصنع 6 في 20 مباراة مع أتلتيكو مدريد الموسم الحالي.